El Canelo tiene clara sus metas

Las Vegas, Nevada.- Saúl Álvarez se quitó la barba y también algunos años de encima, ahora mismo recuerda al chaval que comenzó a entrenar su hermano Rigoberto, también conocido como el español.

El peleador azteca, quien busca su cuarto cinto en categoría distinta, esta vez acudió de manera elegante a la última conferencia de prensa antes de enfrentar al ruso Sergey Kovalev por el título Semipesado del Organización Mundial de Boxeo (OMB), en poder de éste.

El Canelo, quien ha mostrado mucho respeto por su contraparte, esta vez decidió darle formalidad, y además lo ha dejado claro, su idea es hacer historia, y el euroasiático es al que se encontró en su camino, precisamente porque es el actual monarca.

“La realidad es que quiero seguir haciendo historia en este deporte, dejar un gran legado. Estoy listo para este gran reto en mi carrera. Sé la gran responsabilidad y gran reto que tengo, que es Kovalev, va a ser una gran pelea y estamos listos para hacer historia”, comentó el tapatío, quien de ganar, igualará lo hecho Henry Armstrong (1938), quien tuvo tres campeonatos en diferentes pesos de manera simultánea.

“Le seguiré dando gloria a mis fanáticos y a México, por eso es que tengo tanto apoyo de mis fans y creo que le he dado muchas glorias al boxeo mexicano”, aseveró el púgil azteca en el MGM Grand de la Ciudad del Pecado, donde buscará por primera vez en su carrera el título de peso Semicompleto.

“Ésta es la pelea más peligrosa de mi carrera”, explicó por su parte Kovalev, quien en agosto derrotó por nocaut al inglés Anthony Yarde en suelo británico.

Finalmente, el entrenador de Álvarez, a quien Saúl considera el mejor del mundo, comentó que “va a ser el Campeón de la década Saúl. A su edad, y todavía no está retirado, él ha hecho lo que muchos boxeadora mexicanos no han hecho. Él está en curso, no de ser de los mejores, sino el mejor y para eso van a estar los números”.

52-1-2, 35 KO’s

Récord de Saúl Álvarez

34-3-1, 29 KO’s

Récord de Sergey Kovalev