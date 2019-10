La suerte de encontrar dinero en la ropa: 7 mil dólares en un abrigo donado

Una trabajadora de una tienda de segunda mano en Valparaíso, Indiana (EE.UU.), encontró 7.000 dólares en el bolsillo de un abrigo que había sido recientemente donado. El hecho ocurrió el pasado jueves, cuando la dependienta encontró una gran cantidad de billetes cuidadosamente enrollados en forma de tubo mientras examinaba la prenda como parte de su rutina normal de trabajo.

