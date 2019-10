AMLO: no mentir, no robar, no traicionar

Esteban Durán

Fue durante la acostumbrada conferencia matutina que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, rechazó categórico que alguien de su administración se encuentra realizando alguna actividad proselitista a la sombra del Gobierno federal, e hizo referencia de un memorándum que dio a conocer en su momento.

Aprovechó la presencia de los medios para dar a conocer al público el contenido del documento, el cual, manifiesta que “nadie vinculado a mi puede cometer en nombre mío ningún acto ilícito, además, no solo no deben de hacerlo, sino que serían juzgados”.

Fue el mismo López Obrador quien dio lectura al memorándum con fecha 13 de junio del 2019 en el que se advierte: No acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus ‘recomendados’”.

Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros cercana o distante”.

El jefe del Ejecutivo acusó al periódico Reforma de estar detrás de estos señalamientos, a los cuales calificó de calumnias: “Habría que probarlo seguramente es una nota del Reforma y suelen distorsionar las cosas”.

Agregó que dichos medios de comunicación no son profesionales y reconoció que “desde luego no debe haber influyentísimo, ni amiguismo, ni nepotismo, ninguna de esas lacras de la política”.

Los conservadores y sus voceros (sus medios) están últimamente muy nerviosos, como desquiciados, inventando cosas, vuelan mucho, entonces, hay serenarnos y hay que actuar con objetividad, con profesionalismo y con respeto a los lectores y a los ciudadanos”.

Finalmente, expresó que todo esto ayuda para aclarar e informar, aceptó que haya el cuestionamiento, aunque se excesivo y calumnioso a mí me favorece en mi propósito de que podamos establecer un gobierno honesto, sin corrupción, que realmente sea una transformación, no más de lo mismo, que no haya simulación”.

Castigo a funcionarios que hagan proselitismo

Asimismo, recordó que en días pasados, el mandatario, prohibió a funcionarios públicos interferir en asuntos partidistas, así como utilizar bienes, imágenes, programas sociales o cualquier otro recurso público, para hacer campaña política.

El mandatario, reveló el documento al concluir la reunión con los 32 delegados federales de los estados de la República, misma que se realizó en el Salón Comedor de Palacio Nacional.

Recordó a los funcionarios que en sus tiempos como opositores “sufrimos la injerencia del gobierno y el uso de recursos públicos para favorecer a candidatos y partidos”, les demandó ser congruentes tanto moral como legalmente y abstenerse de esas prácticas que calificó como “deleznables”.

“Les recuerdo que uno de los propósitos fundamentales de la Cuarta Transformación es hacer realidad una auténtica democracia. Desterrar la simulación y las marrullerías. Ser de izquierda significa ser honestos, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, reiteró.

Aunque dijo confiar en que sus funcionarios son mujeres y hombres con convicciones, les hizo saber que el fraude electoral ya está tipificado como delito grave en el artículo 19 de la Constitución Política.

Y si incurren en alguna de esas malas prácticas, serán denunciados ante la Fiscalía Especializada Contra Delitos Electorales.

Termina la misiva mencionado que confía, en la “rectitud y dignidad” de sus colaboradores, pero es su obligación notificarles de las nuevas sanciones por delitos que fomenten la antidemocracia.