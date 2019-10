‘Destino Oculto’: Un apocalipsis muy latino

Diego Boneta se muestra orgulloso de formar parte de la nueva cinta dentro del universo de ‘Terminator’

Harry Plus

Hoy por la mañana se llevó a cabo conferencia de prensa en un lujoso hotel en la Ciudad de México, para presentar ante la prensa la nueva película dentro del universo de ‘Terminator’, llamada ‘Terminator Destino Oculto’, para lo cual, actrices de la talla de Linda Hamilton, Mackenzie Davis, Natalia Reyes y el mexicano Diego Boneta, junto con el director Tim Miller, platicaron y externaron los por menores de la magna producción.

Sobre su inclusión en esta cinta, Diego dijo: “Es la primera vez que hago una película con tantos efectos especiales. La escena de la persecución de coches de 5 minutos fueron 3 semanas de rodaje, eran 12 horas para filmar segundos de la persecución, cosas que en otros proyectos filmas 7 páginas al día. Fue un reto diferente grabar con pantalla verde y como mexicano es un orgullo estar en este película rodeado de tantas personalidades”, además, platicó sobre la importancia de esta producción para el mercado latino: “Es una película que no solo dice que le importa el mercado latino, si no que lo muestra con acciones, hay 3 personajes principales latinos, toda la cinta transcurre en México y eso a me da un orgullo enorme”, reveló.

Con respecto a su regreso a la franquicia luego de más de 20 años y volver del retiro, la veterana Linda Hamilton platicó: “Entrené por un año en Nueva Orleans con un entrenador personal, previo a que empezáramos, para ponerme lo más delgada y fuerte que pudiera, porque el cuerpo tenía que estar preparado, todo enfocado a estar lista para usar el cuerpo como debía de ser, no teniendo el cuerpo de una persona vieja. Y luego vino el trabajo de armas en Texas y me empecé a sentir bien, aunque fue un trabajo duro porque tenía que aprender cosas nuevas porque los años cambian y hay cosas que tenía que mejorar”.

También agregó: “Había ciertas expectativas para encajar con la vieja ‘Sarah Connor’, incluso para mi, y en cierto punto entendí que no había manera de quedar igual, 27 años después se torna imposible realizar lo mismo que en aquellos años, entonces aprendí que no quería verme igual y sabía que todos dirían que me vería un poco vieja, y tenia que irme con eso, así que me teñí el cabello blanco, para que se hiciera la distinción de la vieja ‘Sarah’ y la nueva, y empecé a construir fortalezas que desarrollé en estos años, no soy la que era y tenia que aferrarme a eso”, dijo sincera Linda.

Sobre el resultado final y su satisfacción con la película de ‘Destino Oculto’, el director Tim Miller comentó: “El guion cambió muchísimo para mí, al principio ustedes no sentirían que cambio algo si lo leen, pero el original tenía muchas peleas entre las chicas y otras cosas, pero al grabar se mostraron muy naturales con su cariño y se empezó a desarrollar a los personajes en base a eso, y de hecho grabamos mucha acción por el guion, pero al final entendimos que no era necesario tanto, y el proceso de que los demás involucrados, tanto actores, como diseñadores y creadores de efectos le van agregando, la va nutriendo y cambiando, y estoy muy feliz con eso porque es un proceso que me gusta mucho”, aseveró Tim.

La pequeña Natalia Reyes también platicó sobre su incursión a este proyecto: “En mi primer día fue llegar y encontrar a la cantidad de gente que hay detrás de cámaras, fue algo extraordinario, un engranaje impresionante y llegar a verlo es apabullante, pero se forma una gran familia conforme van pasando las semanas y te vas acostumbrando a lo majestuoso de todo el proyecto”.

Por otro lado, Mackenzie dijo: “Trabajando con estas mujeres a mi lado te das cuenta que tienen una fuerte ambición dedicada a ayudar a las personas que están a su lado, luego de 6 meses tienes grandes días y algunos bajos, pero logramos compenetrar de forma extraordinaria y darnos apoyo y admirando el trabajo de cada uno, entendiendo el esfuerzo y el cariño y fue algo muy gratificante al terminar el rodaje”, finalizó.