Hundida en la pobreza

Like

Luego del escándalo que se desató entre Merle Uribe y su hijo Héctor Tapia, porque la vedette demandó a su vástago por violencia doméstica, ahora resulta que la estrella de los 70s se encuentra escondida en una vecindad del barrio de Ecatepec en el Estado de México. Así lo compartió en exclusiva para Grupo Cantón su gran amigo Anathan Briss.

“La vieron en una vecindad en el Estado de México, en Ecatepec, la vieron pepenando, buscando comida entre la basura acompañada de unos perros. Me sorprende hasta qué grado ha llegado mi amiga, no puedo dar crédito a que haya quedado en la miseria, porque ella ya no tenía dinero cuando surgió todo el problema de con su hijo”.

Anathan lamenta la situación de su gran amiga. “Es muy triste que Merle haya llegado a esos extremos de andar pepenando, ella está viviendo en unos cuartos feos, porque se está escondiendo de su hijo, Héctor Tapia, ella huyó del hijo porque tenía miedo de que la fuera hacer algo, tenía miedo de que la matara”.

El exrepresentante de artistas le ofrece su casa a Merle para que deje las calles.