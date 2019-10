Liman asperezas

Like

Luego de varios años de “pleito casado” entre Wanda Seux y Lyn May, finalmente las dos vedettes arreglaron sus diferencias. Y es que Lyn May fue a la clínica Londres a ver como seguía Wanda, quien está internada por un daño cerebral muy fuerte. Así lo dio a conocer en exclusiva para Grupo Cantón el conductor del programa, Alfredo Cordero en vanguardia, quien además agregó que aunque Wanda está en cama, reaccionó al escuchar a su colega de antaño.

“Wanda ha mostrado reconocer a algunas personas, como a Lyn May quien vino ayer a saludarla. Wanda reaccionó por la emoción de escucharla, se movió poquito. Aunque el daño cerebral que tiene Wanda es grabe. Lyn May le dijo a Wanda ‘levántate vámonos al palenque, vámonos a cantar, hay que hacer un show’ y Wanda le contestaba parpadeando un poquito. Cuando Lyn le dijo vámonos a bailar, Wanda movió un poquito la rodilla’, Lyn ya hizo las pases con Wanda, ya no hay rencores”.

Alfredo habló del estado de salud de la vedette. “Wanda tiene un daño cerebral bastante fuerte del lado izquierdo del cerebro, los médicos nos han dicho el siguiente paso”.