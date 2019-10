Aceptarán cese de Medina Mora

La renuncia de Eduardo Medina Mora será aceptada por el Senado de la República ante la negativa del mismo de declarar los motivos por los que se separa del cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Lo anterior, de acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila.

“El Pleno someterá a aprobación la renuncia. He tenido comunicación indirecta con (Medina Mora): él no desea ampliar sus motivos ni comparecer ante el Senado; él ha comentado que agotó su petición y su interés de seguir (en la SCJN). Su renuncia es definitiva e irrevocable”, comentó Monreal al decir que este recinto legislativo no abonará a un “clima de linchamiento” contra el a partir de hoy, exministro de la SCJN.