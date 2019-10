Inmoral condonar impuestos a ricos

Esteban Durán

Ciudad de México.– ¿Cómo una élite con influencias, puede ser tratada de manera especial, ¿acaso eran los predilectos del régimen? mientras que el obrero, el pequeño, mediano incluso grandes comerciantes o ustedes pagan puntualmente sus impuestos” afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera.

“Eso se terminó se acabaron los privilegios fiscales, ahora todos por igual deberán cumplir con sus obligaciones fiscales, sea quien sea quien sea, ahora se evitará que continúe ese privilegio fiscal, que es una gran injusticia para los mexicanos”.

En esos términos se expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional cuando se le pidió su opinión sobre Felipe Calderón, quien señaló que desconocía quiénes eran los empresarios que se les condonaban millonarias cantidades de dinero en impuestos y sí creía que así fuera.

Agregó que éste era un mecanismo que se aprobaba cada año en la Ley de Ingresos, en la que era muy notorio que se daba preferencia a unas cuantas empresas o bancos que no pagaba impuestos, se les condonaban, lo cual desde luego era inmoral, más tratándose de grandes corporaciones.

Y es que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto el SAT condonó 247 mil 600 millones de pesos a 7 mil 884 contribuyentes y canceló créditos a 9 mil 132 contribuyentes por un monto total de 814 mil 700 millones de pesos.

El mandatario puso como ejemplo el nuevo código de ética en Estados Unidos, donde se recomienda a las empresas la creación de utilidades, tratar bien a los trabajadores, cuidar el medio ambiente; es una ética empresarial nueva. Esto debe aplicarse y es lo que se está promoviendo.

“Reglas nuevas a partir de que el gobierno procure primero que no haya corrupción, que los impuestos no sean utilizados para beneficio de políticos, que no se roben los impuestos, primero”, afirmó AMLO .

Numeraria

12 millones 69 mil 519 pesos se condonaron al abogado Juan Collado, preso por lavado

499 millones 270 mil 555 pesos se condonaron al polémico exbanquero Carlos Cabal Peniche

2007 a 2015, se condonaron impuestos a empresarios, compañías, políticos, deportistas y personajes del espectáculo

Empresas beneficiadas

Entre los perdonados está Grupo Posadas, Fármacos Especializados, Coppel, el Hospital San José de Monterrey, Banca Mifel, Teka, además de empresas del Estado como Pemex Refinación, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como la Secretaría de Educación Pública y el Banco Nacional de Comercio Exterior.