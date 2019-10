Finaliza su administración y se ira en paz

“Mi mayor deseo es acabar bien mi administración, retirarme completamente de la política y estar en paz”, así lo declaró el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su acostumbrada conferencia en Palacio Nacional, cuando se le preguntó cómo quería ser recordado por los mexicanos.

Rechazó el culto a la personalidad, así como su negativa a los homenajes o que se le ponga su nombre a calles o avenidas, ni estatuas o ceremonias en su memoria, “Lo mejor queda en la conciencia”, dijo.

La pregunta al jefe del Ejecutivo federal dio pie para que retomara el asunto de la revocación de mandato: “haré un llamado al Congreso de la Unión para que se legisle en ese sentido y sea aprobado”, remató y añadió que será él mismo quien haga la convocatoria para que se lleve a cabo la consulta ciudadana, quizá para el domingo 21 de marzo del próximo año.

Ayer mismo, Ricardo Monreal, anunció que la próxima semana se podría discutir, la revocación de mandato, consulta popular, eliminación de la figura del arraigo y la prohibición de condonación de impuestos.

“Nosotros propusimos que se le preguntara a la gente si querían que siguiera el presidente de la República y que esa consulta se llevara a cabo el mismo día de la elección federal del 2021; dijeron que no, que el mismo día no. Les propuse que se adelantara al 21 de marzo del 21, 21 del 21, que es un domingo; dijeron no, que hasta después. Acepto que sea después de la elección federal, pero que sea el 21, un domingo”, reiteró.

Al respecto, agregó que respetará la decisión de la ciudadanía, pues el “pueblo pone y el pueblo quita”, refirió de igual manera que tampoco se reelegirá y que su retiro será definitivo, pues no participará en actividades políticas o partidistas.

“Siempre he recibido el apoyo del pueblo, es por eso que debo respetar su voluntad”, señaló y recordó el episodio dónde fue desaforado, en la administración de Vicente Fox, la ciudadanía se volcó a su favor.

Respeta ley

Fue hace 13 años, el 6 de abril de 2005, cuando el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México acudió a la Cámara de Diputados a ofrecer un discurso previo a la votación que decidiría su destino político.

“Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria”, afirmó.

“A mí me van a desaforar, me van a encarcelar, me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital”, señaló en referencia a la acusación por la cual se inició el proceso.

López Obrador abandonó el Palacio Legislativo de San Lázaro antes de conocer el resultado del proceso: 360 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones. El proceso lo enfrentó en libertad.

DATOS

Urgió a los legisladores a aprobar la revocación de mandato y del artículo 35 para que se puedan llevar a cabo las consultas

2021 es el año en que serán las elecciones intermedias, por lo que pan se opone a la fecha que se había planteado

2007 En Boca del Río, se realizó una estatua del expresidente Vicente Fox Quesada, por iniciativa del alcalde Francisco Gutiérrez de Velasco del PAN