Siete, por la gloria

Ciudad de México.– Aunque a muchos no les gustó la forma en que los programadores del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) diseñaron la batalla estelar del 86 Aniversario de la Seria y Estable, ya que fue una copia fiel de la modalidad Juicio Final, se espera que la fiel afición al deporte de los costalazos acuda de manera masiva, por eso es que Último Guerrero, Ciber, Gilbert El Boricua, Volador Jr, Negro Casas, Bárbaro Cavernario y Big Daddy, están terminando de afinar sus estrategias, unos con la finalidad de salir lo más rápido posible de la jaula y otros con la intención de quedarse al final con sus acérrimos rivales para saldar cuentas pendientes.

Sin duda el de más experiencia en este tipo de batallas es Ciber The Main Main, pues es un experto en la versión de estas batallas, y por este motivo su intención no es ser de los primeros en salir, sino hacer una estrategia para ver si es posible que darse con Guerrero, a quien quiere dejar sin cabellera.

“Vamos a ver cómo se dan las circunstancias, sobre todo porque yo soy un experto en jaulas, saben muy bien que en mi carrera he ganado muchas cosas en jaula, ahí me están poniendo todo en bandeja de plata”, asegura el líder del Kl4n Kaoz.

Agrega que ha encontrado un aliado muy fuerte en la persona del estadounidense Big Daddy, con quién ha hecho buena mancuerna en as semanas recientes y piensa aprovechar al máximo esta situación.

“Quiero aprovechar esto para dejar pelón a Guerrero y después iré contra ese metiche de Gilbert El Boricua, al que también quiero rapar, por haberse metido a donde no lo llamaron”, sentencia.

LE SACÓ

Por su parte, el De Otro Nivel también tiene el propósito de hace alianzas dentro de la jaula para no dejar salir a El Main Main, con el único objetivo de disputar la cabellera con el hidrocálido.

“Podría hacer una alianza con El Negro y Cavernario , para detener a nuestros rivales y que no salgan de la jaula. Mi rival a vencer es Ciber y con él quiero quedarme al final para terminar de una vez por todas con esta rivalidad. Él fue el causante de todo este embrollo, porque todo el tiempo me anduvo corriendo y no me aceptó el duelo de cabelleras directo, mano a mano, pero ahora quiere justificar su cobardía culpando a El Boricua. Gilbert no fue metiche, como lo llama Ciber, simplemente aprovechó la oportunidad para colarse al Aniversario”, explica.

LE SALDRÁN ALAS

El que de plano ya confesó que buscará salir inmediatamente es El Negro Casas, pues sabe que mientras más tiempo permanezca en el cuadrilátero, más posibilidades tiene de perder su rizada melena, pues es el más veterano y con menos peso de los siete contendientes.

Por tal motivo pretende sacar su colmillo grande y retorcido para primero hacer alianzas y luego escaparse. “A la primera oportunidad que tenga me les voy, y no es por miedo, simplemente que estoy en mucha desventaja”, señala.

BÁRBARO VA POR VOLADOR

Cavernario trae cuentas pendientes desde el Grand Prix con Volador Jr, pues no le gustó la forma en que venció en la Final a su compañero en La Peste Negra, El Negro Casas, así que unas horas antes de la contienda aprovecha para mandarle un mensaje de advertencia al Depredador del Aire.

“Él (Volador) dice que sabe de marrullerías y que bueno que así sea, porque las va a necesitar. Sólo le advierto que si no sale y se queda en la jaula hasta el último, de la única manera que saldrá será rapado”, advierte Bárbaro.

El luchador tapatío se muestra confiado en salir con la mano en alto en caso de quedarse hasta el límite, pues por algo es considerado el rey de los mano a mano, por lo que le gustaría quedarse con Volador, quien dicho sea de paso, se ha quedado solo, pues nadie quiere aliarse con él.