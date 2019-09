La nueva musa de Manzanero

Like

El maestro le produjo el disco Feria de amor a la jalisciense, de donde se desprende el dueto entre ambos Cuando aprenda a llorar

El talento que tiene el maestro Armando Manzanero lo ha llevado a producirle temas a grandes artistas de talla internacional. En exclusiva para Grupo Cantón, Miriam Solís, contó los detalles del disco ranchero que le armos el oriundo de Yucatán.

“Al maestro Manzanero lo conocí en la embajada de Brasil, cantando en un 16 de septiembre porque yo tengo varios años cantando con mariachi y generalmente lo hago en otros países. El realizó su show y yo cerré con mariachi, cuando terminamos me acerque a su camerino y me dijo, “Cantas muy bonito, necesitas una muy buena canción y yo te la voy a dar”.

La grabación vino con el tiempo. “Después de tres años de cantar música religiosa, regresé a la CDMX con mi tema Es México y empecé a promoverla… me encontré otra vez al maestro manzanero en un programa de radio. Y ahí cerré con el maestro que me iba a hacer un disco, de ahí grabamos las canciones, el maestro muy amable y siempre en su piano. Me dijo “vamos a hacer algo ranchero pero más contemporáneo”.

Finalmente quedó un disco con 12 temas. “Don Manzanero realizó los arreglos a mi disco, entonces tiene 12 canciones con piano y mariachi, chelo con mariachi y suena muy elegante. Así fue como hicimos este disco, que la verdad quedó hermoso y de muy buena calidad acústica, todos los arreglos están sumamente cuidados. El maestro me dirigió la voz, él dirigió toda la producción, parte de la música la hizo el maestro en la Aguascalientes y ya con la música yo metí la voz aquí en El Cantoral que se encuentra en la SACM de la CDMX. El disco se lama Feria de amor y me primer sencillo Cuando aprenda a llorar lo grabé a dueto con el maestro Manzanero”, recordó Miriam.