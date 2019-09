¡Tom Welling volverá a ser Superman!

Ciudad de México. A ocho años de la famosa serie “Smallville”, el actor Tom Welling volverá a interpretar a Clark Kent en la nueva serie televisiva.

TV Live fue el encargado de dar a conocer la participación del actor estadounidense en la adaptación para televisión de “Crisis de tierras infinitas de Arrowverso”.

Los productores también han confirmado a Tom como el “hombre de acero” en la nueva serie, y según el reporte del sitio web el croosover de la serie revelará lo que le sucedió a Clark Kent casi diez años después de la inclusión de Smallville.

“Durante ocho años, Arrow se puso sobre los hombros de Smallville”, comentó el productor del evento, Marc Guggenheim, en un comunicado.

Por otro lado el actor encargado de dar vida al personaje de Flecha Verde, Sthepen Amell, confesó en su cuenta en twitter la alegría que siente ante este anuncio.

There’d be no crossover without Tom Welling. So Tom Welling is in the crossover. pic.twitter.com/9HqffyYUDh

— Stephen Amell (@StephenAmell) September 19, 2019