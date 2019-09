Un “separador” de taco se ha vuelto viral.

Ya que hemos vuelto de este puente, la resaca aún se siente y es momento de relajarse con notas más “light” como esta, donde en una biblioteca de Indiana, publicó una fotografía donde se puede ver un Taco usado como un “Separa-Hojas ” en un libro de esta instancia.

Con la frase “¿No tienes un separador de libros? Intenta usar un taco”, Amanda Mae publicó desde su cuenta en Twitter cuando encontrara el peculiar hallazgo en la bodega de la librería.

Don’t have a bookmark? Try using a taco. (Actual photo of an actual book found in the book drop at my library in Indiana a few years back) pic.twitter.com/yU9jrKoFkF — Amanda Mae 🧷 (@miss_amandamae) September 14, 2019

La fotografía se hizo rápidamente viral, hecho que no pasó desapercibido para las marcas que se quisieron colgar de la fama del “Separa-Taco”. poniendo su propia versión de divertidas maneras.

Don't have a bookmark? Try using Chex Mix instead pic.twitter.com/MqcNedloE1 — Chex Mix (@ChexMix) September 9, 2019

Don't have a bookmark? Try using OREO cookies and milk instead: pic.twitter.com/vE71b3sK0W — OREO Cookie (@Oreo) September 13, 2019

Desde cereales hasta Galletas con leche, incluso pasando por una alita de pollo, las marcas aprovecharon muy bien este boom de fama, todo por un taco.

lost your bookmark? use a chicken wing instead pic.twitter.com/GE0yo4A2fl — Pluckers Wing Bar (@Pluckers) September 9, 2019

Don’t have a bookmark? Try using Gushers instead pic.twitter.com/mZoyO6wRR4 — Gushers (@gushers) September 12, 2019

La bibliotecaria comenta que no hay una perdida en el libro con este objeto comestible, puesto que el libro provenía de una bodega donde se recibían libros donados por la comunidad; después de tomar a fotografía, se deshicieron del libro.

También te puede interesar: