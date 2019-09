Clásico Dallas-Washinghton se roba los reflectores en Semana 2 de NFL

Ciudad de México.- Después de una gran demostración en ofensiva, la vara la pusieron muy alta los Dallas Cowboys para ellos mismos, pues los optimistas enseguida comienzan a considerarlos.

Y, para esta Semana 2, Dakota Prescott y compañía serán parte de un verdadero Clásico del Viejo Oeste, cuando visiten en el FedEx Field a unos Washington Redskins que sucumbieron ante los Filadelfia Eagles, después que pudieron ponerse al frente en el marcador.

Los Vaqueros pintan como favoritos, pero cuidado con los Pieles Rojas, pues estarán en casa.

Final adelantada

Drew Brees y sus New Orleans Saints se están convirtiendo en amantes del dramatismo y, en la Semana 1, recibiendo en el Mercedes Benz Superdome a los Houston Texans, rubricaron por mucho, el mejor juego en el arranque de la temporada 100 de la NFL.

Y su rival de este domingo, al que visitarán en el Memorial Coliseum, Los Angeles Rams, por su parte, aunque fue con aprietos, se estrenaron en la campaña pasando por encima de los Carolina Panthers (30-27).

Dos de los principales favoritos para acceder, de entrada a la Final de la Conferencia Nacional (NFC), con todo y algunos tumbos, demostraron que andarán bien en este 2019.

Y su duelo, que perfilará a dos escuadras muy parejas en defensa y ofensiva, podría ya en los ser Playoffs clave, pensando en un hipotético juego por el banderín del circuito, para definir al que recibirá en casa tan importante compromiso.

El quarterback de los angelinos, Jared Goff, con una actuación discreta en el estreno, estará a prueba muy temprano en la competición, pues éste será un encuentro en el que tendrá que mostrar nivel ante un rival tan poderoso.

Brees, quien es garantía, ya demostró que lo suyo son los regresos espectaculares, y si no, que les pregunten a los de la ciudad sideral.

DATO

Luz verde

A pesar de que, tras firmar el lunes su contrato con los New England Patriots, Antonio Brown recibió una demanda civil por un cargo de violación, la NFL decidió no suspenderlo, pues no existe una investigación criminal en su contra. El receptor abierto, con esta exención, es elegible y podría perfilarse como patriota ante los Miami Dolphins en el Hard Rock Stadium.