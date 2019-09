La honradez de una mujer ante una suma de dinero GRANDE

Alguna vez nos hemos encontrado dinero en la calle, en una plaza, en algún lugar público. Podemos interpretarlo como una suerte, un milagro pero, ¿Y si ese dinero pertenece a alguien que verdaderamente lo necesita? o simplemente tenemos valores que nos han educado a no quedarnos con algo que no es nuestro y el momento de la “prueba” es esta: En Dubaí, una empleada de un Starbuck regresó a la policía un maletín con 53.000 dólares en efectivo.

Filipina Starbucks worker in Dubai Mall honoured for her honesty, after she returned Dh195,000 ($53,090) in cash, cheques and other valuables to owner. https://t.co/8NzvB9ZGc3

