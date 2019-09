Fallece Robert Mugabe, el “eterno” expresidente de Zimbabwe

Singapur. El expresidente Robert Muga recordado por gobernar Zimbabue durante 37 años, murió el día de hoy a sus 95 años en Singapur en donde recibía tratamiento médico.

A través de su cuenta oficial de twitter el actual presidente de Zimbabue, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, dio a conocer la noticia lamentando lo sucedido.

“Con gran tristeza, anuncio el fallecimiento del padre fundador y ex presidente de Zimbabwe, Cde Robert Mugabe”, escribió.

It is with the utmost sadness that I announce the passing on of Zimbabwe's founding father and former President, Cde Robert Mugabe (1/2)

— President of Zimbabwe (@edmnangagwa) September 6, 2019