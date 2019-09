Inseguridad por colusión de policías y criminales

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dio a conocer que hay 50 municipios en los que detectaron complicidad

Ciudad de México.– Ante los 20 mil 135 homicidios en todo el país en los primeros siete meses de 2019, con un promedio nacional de 95.8 casos por día, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública y tras la entrada de la Guardia Nacional, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que hay 50 municipios en los que detectaron colusión entre policías y el crimen organizado.

Luego de una reunión a puerta cerrada en la Cámara de Diputados, el funcionario dijo que estos datos son resultado de trabajo de inteligencia, aunque no dio detalles.

El funcionario federal aseguró que tiene claro el mapa de la criminalidad en el país, y que están trabajando con base en éste.

Durazo dijo que atender esta problemática es una de las prioridades de la dependencia a su cargo, ya que el trabajo de las policías municipales es un complemento imprescindible en el quehacer de la Guardia Nacional.

“La Guardia Nacional en su eficacia y en su dimensión será insuficiente si los estados y los municipios no hacen la parte que les corresponde, y no se trata de tirarnos la bolita unos a otros, no, porque es de tal dimensión el problema, que tenemos que enfrentarlo de manera unida, de manera coordinada, pero cada instancia haciendo la parte que le corresponde”, agregó.

Dato

El funcionario recordó que el combate a la inseguridad es una prioridad de esta administración, por lo que confió que esto se verá reflejado en el gasto de 2020.