Alfredo Adame: depredador de famosas

El año pasado el conductor tuvo un altercado con la peruana, cuando ésta publicó un mensaje en contra de los actores que decidieron incursionar en la política.

“No veo porqué le tenga que causar repugnancia a una persona que lo único que ha hecho son puros programas asquerosos. Ella estaba metida en tráfico de influencias y lavado de dinero. Es una tipeja, no tiene educación, abogada del pueblo, abogada de su abuela, que se largue a Perú”, comentó Alfredo.

Con la conductora tuvo un pleito cuando ella dijo que parecía que Adame se levantaba por la mañana pensando en generar conflictos. Pero el actor refutó: “Está mal, porque yo no me levanto pensando a quién molesto, me levanto pensando a quién hacerle un bien, a quién apoyar. No recuerdo haberla visto en mi habitación como para que pueda calificarme a mí, si no, pues me voy a poner a calificarla a ella. Que no se meta en lo que no le importa”.

