No soy cobarde, responde AMLO tras amenazas en redes sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo sentirse seguro a pesar de las amenazas hacia su persona tras el hackeo de las redes sociales oficiales de Jalisco y Quintana Roo.

Desde Palacio Nacional, el primer mandatario calificó las amenazas como parte de las responsabilidades que su gobierno tiene que enfrentar ante los cambios que están realizando.

López Obrador dijo ser un ser humano con miedos, pero no un cobarde, pues dijo, tiene la conciencia tranquila.

“No soy cobarde, soy un ser humano que tiene miedo como todos, pero no soy cobarde y no voy a dar un paso atrás en el propósito y siempre mi llamado a la no violencia, todos a portarnos bien y sólo siendo buenos podemos ser felices”, dijo.

Aseguró que continúa recorriendo el país, como lo hizo este fin de semana, sin ningún temor.

El Presidente también reiteró que los opositores se han portado bien porque no han llamado a la violencia, y de esta manera descartó que este tipo de acusaciones mensajes hayan sido emitidos por este sector.

El pasado viernes a través de las redes sociales de la Fiscalía en Jalisco, y la Secretaría de Seguridad en Quintana Roo, fueron publicados mensajes contra el Presidente de México.

En torno al hackeo , la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana alertó sobre reportes de ataques cibernéticos en cuentas sociales oficiales de dependencias y funcionarios en Europa y América Latina.

También se emitieron recomendaciones y acciones preventivas, pues se trata de una campaña de ataques cibernéticos que hasta el momento se ha presentado en España, Guatemala, el Salvador y Panamá.