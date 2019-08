Ni alcahuetes ni solapadores

En su recorrido por tierras oaxaqueñas, el destacado político de Tabasco, Andrés Manuel López Obrador, recordó los tiempos del también presidente Porfirio Díaz, que usó para cuestionar a los servidores públicos de su administración a quienes les dijo: “Ya no vamos a estar solapando, de alcahuetes de corruptos, se tiene que llamar a las cosas por su nombre”.

Ante indígenas zapotecos, el jefe de la nación casi recargado en el podio del escenario con énfasis mencionó que “en ese proceso se tienen que enfrentar tentaciones y se tienen que resistir a todas las tentaciones, sobre todo a las tentaciones del dinero y del poder, porque el poder es una tentación cuando no hay principios, cuando no hay ideales. El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos”.

Con voz elevada, casi a gritos, el primer mandatario habló ante muchos servidores públicos del Hospital Rural de Miahuatlán, a quien les dijo para ellos y quienes vieron la transmisión este domingo que suele pasar que una persona se comporta de una de manera antes de tener un cargo, ya cuando tiene un cargo es como si se subiera a un ladrillo y se mareara.

“Por eso es muy importante mantener los principios, los ideales, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, hasta el final. Se ponía de ejemplo, les decían a los hijos, algunos que se dejaron llevar por eso: ‘Estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón’. Ahora no, ahora el corrupto es fuchi, guácala.

“Se va a estigmatizar la corrupción, nada de estar aplaudiendo: ‘Ah, qué vivo eres, qué inteligente eres, llegaste a un cargo y de inmediato te compraste tu casa, tus residencias, tus ranchos, te fuiste a vivir al extranjero, tienes allá departamentos’. Nada de eso”, exclamó.