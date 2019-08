‘Mentada de padre’: Una comedia de época víctima de sus propias carencias

Like

Por: Harry Plus

Calificación: Pésima (1 estrella de 5)

Dentro de la industria cinematográfica mexicana encontramos que la comedia se encuentra en la cima de los géneros más consumidos por el espectador local, pues no es mentira el decir que el mexicano tiene el encanto de burlarse de cada situación que sucede en su vida (incluida la muerte), una pizca del folklore y humor que forma parte de nuestro día a día, es por eso que cada año encontramos un sin fin de producciones que apelan a este sentido; comedias relativas al deporte, al amor, al ámbito laboral, a la migración, entre muchas otras, pero que desafortunadamente no logran conectar con la audiencia de forma justa (casos excepcionales como ‘No manches Frida 2’ y ‘Mirreyes Vs. Godínez’), por lo que pasan sin pena ni gloria dentro de la cartelera nacional. En dicho tenor, llega a la pantalla grande una historia escrita y dirigida por Fernando Rovzar y Mark Alazraki, ‘Mentada de padre’, cinta protagonizada por Osvaldo Benavides, Mauricio Isaac, Mauricio Barrientos, Antonio Gaona y Héctor Suárez, la cual ofrece lo que promete, una mentada al espectador.

La historia nos lleva a 1942, al momento en que el acaudalado patriarca de la familia ‘Castillo’ (Suárez), reúne a sus ya maduros cuatro hijos para anunciarles que está por fallecer, les impone como única condición de su herencia, que ellos tendrán que competir entre si en una serie de actividades para determinar al heredero único de toda la fortuna, el ingrediente especial es que los retos serán transmitidas en vivo (tal cual reality show) a través de un programa radiofónico de la localidad. Una trama que podría considerarse distinta y diversa a la cotidianidad de nuestra industria, sumándole el hecho de que la época en la que se lleva a cabo este suceso, le aporta vitalidad y chispa, pero como suele dictar la costumbre, la construcción de la ficción se cae pasado el primer acto.

‘Mentada de padre’ sabe a la perfección cual es su intención y el motivo por el que está realizada, no pretende más, pero aún con esa honestidad y firmeza, desafortunadamente falla para cumplir su propósito, pues utiliza un sin fin de clichés mexicanos que solo provocan un leve esbozo de sonrisa, a la par de un sentimiento de incomodidad y pena ajena por lo expuesto en pantalla, fórmula más que utilizada a través de los años y replicada sin éxito en esta producción. El mensaje relativo a la familia, al autoconocimiento y realización de los sueños propios y de que al final la vida siempre tendrá una alegría para todos, se siente plano y fuera de lugar.

El tono humorístico que maneja nunca sobresale, se mantiene en una linea entre lo burdo y lo exacerbado sin gracia, cayendo incluso en la monotonía de lo simple, provocando un creciente hartazgo con respecto a la historia de los protagonistas, quienes carecen de carisma y empatía, convirtiéndose en simples marionetas a disposición de este pseudo reality que poco o nada ofrece para consagrarse dentro de la cinematografía mexicana. El diseño de producción es algo que sobresale dentro de esta narrativa, al igual que el posicionamiento histórico en cuanto a maquillaje, vestuario y comportamientos sociales, un retrato superficial bien intencionado y elaborado que nada puede hacer para salvar esta debacle.

En general, ‘Mentada de padre’ es una tibia elaboración de una comedia que pretendía desprenderse del colectivo humorístico que año con año desfila dentro de nuestra cartelera nacional y que falla rotundamente en conseguir la meta pretendida.

Salas a nive nacional

1, 200 copias tendrá ‘Mentada de padre’ en México.

Complementan el reparto

Ximena Romo y Sofía Sisniega; así como participaciones especiales de Claudia Álvarez, Manolo Caro y Liz Gallardo.

Directores: Fernando Rovzar, Mark Alazraki.

Productores: Leonardo Zimbrón, Mónica Vargas, Moisés Chiver, Gary Alazraki, Billy Rovzar, Alexis Fridman.

Guión: Fernando Rovzar, Mark Alazraki.

Director de Fotografía: Isi Sarfati.

Diseñador de Producción: Carlos Lagunas.

Sonido: Santiago Núñez.

Postproductor: Paulo Carballar.

Edición: Jorge Macaya.

Diseño sonoro: Sandra Ojeda Zárate y Rafael Castanedo.

Música: Benjamín Shwartz.

Diseño de Maquillaje: Karina Rodríguez.

Diseño de Vestuario: Érika del Toro.

Director de Casting: Alejandro Reza.