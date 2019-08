Demandan diputados perredistas por ‘ley mordaza’ en Congreso local

Los diputados Jorge Gaviño y Víctor Hugo Lobo presentaron una demanda penal y administrativa en contra de quien resulte responsable por haber editado su intervención del pasado lunes, cuando se debatía la Ley de Participación Ciudadana, por lo que el coordinador de los poerredistas dijo que se trataba de una ‘ley mordaza’.

Al concluir la sesión de este miércoles, los legisladores del PRD acudieron a presentar su demanda y dijeron que seguramente alguien editó las intervenciones del diputado Gaviño Ambriz, pero no saben con certeza quien.

“No quiero pensar que fue un diputado. Seguramente fue Comunicación Social, o Servicios Parlamentarios, pero no sé qué ‘pelafuztán’ cometió esa barbaridad”, declaró el diputado.

Venimos a presentar una denuncia, en atención a que no se está respetando el derecho parlamentario de las y los diputados. “Fuimos objeto de ediciones de las participaciones, y esto es así porque no hay debate, como la mayoría no tiene interacciones en el Congreso, lo que hacen es quitar los párrafos de los discursos de la oposición que de alguna forma los lastiman o los molestan”, destacó al presentar el documento.

Jorge Gaviño no dio nombres, pero dijo que hay servidores públicos responsables de subir los videos completos, aunque sí comentó que seguramente es un personaje del área de Comunicación Social.

“Nosotros no tenemos los datos, pero pedimos que se investigue. Todos los cargos que tienen de estructura en el Congreso, son de Morena. Nosotros como oposición no tenemos ningún cargo de estructura, pero podrían tener una infracción penal por lo que respecta al servicio público”, anotó.

Víctor Hugo Lobo denunció que este hecho se suma a otros que buscan coartar la opinión y postura de la oposición en el Congreso, pues hay servidores públicos que hacen tropelías fuera de la norma en contra de quienes opinan diferente a la mayoría.

“Se cercena la opinión para que no aparezca la postura de la oposición. No podemos permitir que se dañe el derecho a opinar diferente”, apuntó Lobo Román.