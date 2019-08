Cuando triunfa la amabilidad en un embotellamiento

Un “inusual” movimiento en el trafico de california por parte de un conductor ha causado furor en las redes sociales, por lo “inesperado” del asunto: pedir amablemente el paso hacia otro carril.

En el video subido a Twitter por la internauta Allison Klemes se observa el intento del hombre por pasar a otro carril que le daría la salida a su destino. Con las luces direccionales se acerca para incorporarse, acto seguido, saca un cartel que pone “Por favor, déjeme pasar” en inglés, provocando la risa de la mujer que grabó la escena.

broh driving in la is such a trip i’m still laughing pic.twitter.com/UulhKb8LOB

— allison klemes (@allisonklemes) August 6, 2019