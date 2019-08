Sin guión para Los demonios del Edén

El destacado director mexicano aún no tiene en sus manos los textos de lo que se especula podría ser su nueva película

A pesar de que mucho se ha especulado que el destacado director mexicano, Guillermo del Toro, presuntamente está interesado en llevar a la pantalla grande la historia del libro Los demonios del edén, en el cual se cuenta la vida no autorizada de la cantante Edith Encalada y otras chicas que sufrieron de pederastia hace años, el ganador de Óscar aún no tiene el guión para iniciar el rodaje de lo que sería la polémica cinta.

Y es que al ser entrevistado acerca de este tema al término de la ceremonia en su honor, cuando develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el mexicano expresó: “No, todavía no hay guión, absolutamente no, yo no he visto el guión, no sé cómo lo enfocan”.

Lo que sí dejó claro es que tiene en puerta las cintas de Pinocho y el Callejón de las almas perdidas. Además, dio las gracias por su distinción. “También deben saber que soy raro, tenemos que ser raros, ir a lo profundo de nosotros. Si somos naturales y honestos con nuestras almas nos merecemos ser quien realmente somos. Como mexicano, es un reconocimiento y ahora ningún reconocimiento puede ser banal o simple. Es importante que esté sucediendo ahora mismo”, expresó el tapatío.