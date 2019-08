¡YA BASTA!

EL FLAMANTE MARIO DELGADO, todavía coordinador de Morena en la Cámara de Diputados estrenó “look” de candidato. Y es que se le vio muy cambiado este miércoles en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso Federal. Salió con un corte de cabello muy millennial, con un traje gris tipo Slim fit, y con un aspecto facial más sutil e incluso con menos ojeras que le había salido por el inicio de la presente Legislatura. Al llegar al Senado, mucho dijeron que “ya tiene apariencia de candidato”… a la presidencia nacional de Morena.

El PALACIO NACIONAL SE CONVIRTIÓ en un “manifestódromo”, toda vez que luego de que en meses anteriores estuvieron los maestros disidentes, luego pequeños productores agrarios, ahora llegaron los de Antorcha Campesina, quienes se quejaron de los cortes presupuestales a los programas federales. Sin embargo, contrario a los otros grupos de inconformes, seguro este grupo ligado al PRI no tendrá una respuesta positiva ya que la decisión fue tomada: cero recursos a los líderes.

A LOS QUE NO LOS CALIENTA NI EL SOL, es a los priístas que están dentro de un proceso interno para renovar su Presidencia Nacional y Secretaría General. El punto está complicado debido a que no sólo no prende entre la militancia del tricolor, sino que tampoco tiene ningún valor para los medios de comunicación, los cuales pobremente publican notas de sus tres candidatos. Ni con las relaciones públicas del exequipo de comunicación social del expresidente Enrique Peña Nieto, Alejandro Moreno Cárdenas puede impactar y convencer a los partidarios priístas.