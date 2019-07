Señalada por robo

Alfredo Adame acusa a Rocío Banquells de ser ladrona, en complicidad con su pareja, quienes le generaron un fraude a Carlos Moreno.

“Esa mujer es una perversa, ladrona, mentirosa y corrupta, le robó dinero al productor Carlos Moreno, porque le presentó a su marido que es contador para que le llevara su contabilidad y este le hizo fraude y ella lo solapó…A mí el productor me dijo: ‘Me robó tu cuñada y me vio la cara de pende…’”.

Argumenta que por esa razón el productor ya no quiso volver a trabajar con ella.

“Se le metió poco a poco a Carlos para enredarlo y convencerlo de que su marido llevara sus finanzas y nunca imaginó que en lugar de ayudarlo, lo jodiera como a mí, que un día me robó 60 mil pesos para que se terminara de producir un disco independiente… Es perversa porque obligó a mi exmujer a que me robara un cheque en blanco y esta le hizo caso… La busqué (a Rocío) y le dije: ‘O me pagas o te parto tu mad…’ y bueno en 9 meses me lo devolvió”. dijo el conductor.