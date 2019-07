¿Y la seguridad Apá? niño sube sin documentos a un vuelo de British Airways

La seguridad en los aerpuertos debe ser muy estricta, debido a los multpiles delitos que se pueden efectuar al cambiar de país en país, como son el trafico de drogas, sin embargo, llega a pasar que la ley no siempre llega a cumplir con todos los protocolos, y como seres humanos, algo siempre se nos pasará: Un niño de 12 años logró burlar la seguridad del aeropuerto de Heathrow de Londres, Reino Unido, y abordar sin pasaje ni billete de embarque un avión de British Airways con destino a Los Ángeles, Estados Unidos.

Según informó The Telegraph, el menor se encontraba entre los pasajeros que debían abordar el vuelo y fue capaz de subir al avión sin presentar ningún documento.

Una vez dentro del avión, la tripulación pidió al niño la tarjeta de embarque para indicarle su asiento correspondiente, y allí fue que los tripulantes se dieron cuenta de que no tenía pasaje.

El vuelo se demoró varias horas, ya que los pasajeros debieron salir del avión, volver a presentar sus papeles y atravesar de nuevo los controles de seguridad. Una pasajera llamada Rachel Richardson fue comentando a través de Twitter lo que iba aconteciendo mientras se desenvolvían los hechos.

So I survived my six hour wait at Heathrow but am now delayed on the tarmac because a young boy made his way onto our plane – BA269 – without a ticket. Big security breach. So much fun for everyone on board 🤪 We were meant to take off at 4.15pm. It’s nearly 6pm 😬

— Rachel Richardson (@RachelARich) July 14, 2019