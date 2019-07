Aumentará matrícula del IPN para cubrir más jóvenes que quieren estudiar

Por Omar Aguilar

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) aumentará su matrícula en un 10.85 por ciento en el próximo ciclo escolar 2019-2020, lo que permitirá el ingreso de, aproximadamente, 5 mil 952 jóvenes más, del total de 60 mil 812 nuevos estudiantes en los niveles medio superior y superior, para los sistemas escolarizado y no escolarizado.

En un comunicado, el director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, informó que, tras el proceso de reingeniería realizado en la institución, el incremento acumulado en el ciclo anterior y el que está por iniciar, en ambos niveles educativos, alcanzó un 21.42 por ciento, es decir, 10 mil 727 jóvenes de nuevo ingreso, lo que aumenta la asignación de 50 mil 85 a 60 mil 812 estudiantes.

El año pasado, precisó, se atendieron a 180 mil 801 alumnos, de los cuales, 175 mil 905 cursaron la modalidad escolarizada y 4 mil 896 la no escolarizada.

Al dar a conocer los resultados de la Convocatoria para el Proceso de Admisión a Nivel Superior Escolarizado y No Escolarizado y Medio Superior no Escolarizado al Ciclo Escolar 2019-2020, Rodríguez Casas dijo que no se va a asignar a nadie en alguna carrera que no haya elegido dentro de sus tres opciones y la asignación dependerá de los resultados de la aplicación de manera descendente.

Rodríguez Casas afirmó que en cada proceso de admisión han mejorado los procedimientos, a fin de que los aspirantes reciban indicaciones claras durante su participación en el mismo. Ratificó el compromiso del Politécnico con la transparencia y el proceso para que los jóvenes se integren a la institución rectora de la educación tecnológica de México.

El IPN garantiza la seguridad y transparencia en el proceso de admisión escolar, con la implementación de un protocolo para el resguardo de los exámenes, los cuales fueron entregados en paquetes sellados a los aplicadores. A ello, se suma el blindaje que se efectuó en la etapa de registro de los aspirantes a través de una aplicación informática que evitó la usurpación de identidad.

Igualmente, enfatizó que la única vía para ingresar al Politécnico es a través del examen de admisión con el puntaje requerido y con base en la oferta disponible en cada unidad y programa académico emitido en la convocatoria.

En total, el Instituto oferta 60 mil 812 lugares en los niveles superior escolarizado y no escolarizado, y medio superior escolarizado y no escolarizado. La Institución imparte 96 carreras de nivel superior, de las cuales, 53 corresponden al área de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas, 24 a Ciencias Sociales y Administrativas y 19 a Ciencias Médico Biológicas.

Rodríguez Casas informó, además, que en apoyo a las políticas de ampliación a la cobertura educativa, el IPN trabaja en la creación de tres nuevas unidades académicas, en la Ciudad de México, Coahuila y Chiapas, y que, a partir de enero de 2020, se ofrecerán las carreras de: Ingeniería en Sistemas Energéticos y Redes Inteligentes; Ingeniería en Negocios Energéticos Sustentables; Ingeniería en Inteligencia Artificial, y la Licenciatura en Ciencia de Datos, todas directamente relacionadas con la Cuarta Revolución Industrial y la Educación 4.0.

