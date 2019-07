Antoine Griezmann es nuevo jugador de Barcelona

Esta mañana el FC Barcelona hizo oficial la llegado del francés Antoine Griezmann, pagando la cláusula de 120 millones de euros al Atlético de Madrid.

El jugador firmará un contrato con su nuevo club por las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2024, con una cláusula de compra de 800 millones de euros.

A través de redes sociales el Barcelona confirmó la adquisición de su nuevo futbolista.

You were waiting for this. pic.twitter.com/vVR0Prmy0b

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2019