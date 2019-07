La sorprendente supervivencia de un musgo con miles de años de existencia.

No es de extrañar que haya seres que existen en nuestro mundo desde hace más de miles de años. hay unos que conviven en nuestro mundo actual sin que sean molestados por los humanos, otros que, pese a las catástrofes más adversas seguirán en el planeta a pesar de nuestra extinción.

Y así como nosotros tenemos una sorprendente forma de adaptarnos, la naturaleza a desarrollado animales con una misma capacidad más que extraordinaria: La bióloga Catherine La Farge descubrió un musgo con más de 1.500 años de antigüedad que estaba “vivo”.

Worms moss are among ancient life emerging during #permafrost melting #climatechange #articmelts @ScienceAlert https://t.co/v8c03sZlpl

— Lora-Marie Bernard🌴 (@LoraMarieB) July 8, 2019