Demuestra Gabriela nueva faceta

Ciudad de México.- La película de comedia más reciente en el cine nacional “Solteras”, está rompiendo con todo, ¿y cómo no? si Gabriela de la Garza es parte esencial de su éxito y de sus logros en taquilla.

La actriz de 42 años de edad, nos platica sobre su papel en el filme y cómo fue para ella interpretar a un personaje tan distinto a su personalidad y del cual aprendió mucho.

¿Qué aprendiste de este personaje?

“Me di cuenta de una realidad de la que yo estoy muy lejos, vivo en un mundo muy diferente al que probablemente viven las mujeres en México, a esta presión con la que viven están mujeres, muy tradicional de que si no logras casarte o tener hijos tal edad no eres nada”. “Mi personaje “Lucila” es una maestra que se dedica a dar talleres para encontrar marido y supuestamente tiene la fórmula infalible tiene para no fallar nunca”, comenta la actriz.

La película fue bien recibida por el público.

¿Qué fue lo más complicado para ti dentro de la producción?

“La verdad fue una producción bastante divertida que fluyó muy fácil desde el primer momento. Luis Javier M. Henaine, director de la cinta, mis compañeros actores y actrices estuvimos muy

unidos desde el primer momento y eso estuvo genial”, dijo Gabriela. La película se basa en las aventuras de Ana, quien sueña con encontrar al hombre ideal y para eso busca la ayuda de una casamentera llamada Lucila –Gabriela De la Garza-, quien a través de sus cursos orienta a mujeres desesperadas por encontrar pareja.

Se prepara para nuevas producciones en México.

Como dato curioso, en México existen ciertos talleres y cursos que te enseñan y aconsejan sobre cómo encontrar un marido o poder llegar a tener pareja. Le preguntamos a la actriz si conocía del tema y esto nos dijo: “Sí, fue una sorpresa, por eso se me hizo interesante abordar el tema, al día de hoy ese pensamiento o creencia de que hay que una forma de encontrar marido es algo extraño”.

Gabriela está muy contenta, porque a pesar de que siempre es muy difícil pelear contra los Blockbuster hollywodenses que llegan a México, eso los motiva seguir haciendo mejor las cosas y seguir trabajando.

Gabriela también nos comentó que próximamente estará colaborando con una productora en nuevos proyectos pero por el momento no nos pude soltar mucha información acerca de eso, así que habrá que esperar un poco más para saber de qué se trata.