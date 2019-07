AMLO: un año contra la mafia

Hoy se cumple un año de que Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia de la República. Pero tal ha sido su enorme actividad, que hay quienes consideran que en realidad es como si hoy, a siete meses de gestión, ofreciera ya su primer informe de gobierno.

Esta etapa nada fácil ha sido para López Obrador. Recibió un país en ruinas, con una grave crisis de seguridad, endeudado el gobierno casi paralizado, con un avance a ritmo de elefante reumático, como él lo ha llamado. La economía casi prendida de alfileres, y una deuda pública que rebasa los 10 billones de dólares.

Además, López Obrador ha tenido que enfrentar las más severas críticas de empresarios, políticos, activistas y medios de comunicación afines al viejo régimen, al neoliberal (la mafia del poder); también guerra sucia, marchas. Y lo peor, boicots legales de cientos de solicitudes de amparo sólo para frenar sus proyectos, como el Aeropuerto de Santa Lucía. Así la batalla.

A pesar de todo, López Obrador llega a este primer año con índices de aprobación que diversas casas encuestadoras lo ubican por encima de 70%, algo poco visto en la historia reciente de México.

Precisamente esa popularidad es la que le ha permitido resistir todos los embates del régimen neoliberal, e incluso implementar medidas que van a traer resultados en el mediano y largo plazo, pero que en el presente puedan ser muy complicadas, criticadas.

Ayer mismo, como si fuese una especie de avance del informe que dará este lunes, López Obrador destacó que “la economía está bien, vamos bien en política, se está llevando a cabo la Cuarta Transformación. No se tolera la corrupción, no se tolera la impunidad”, remarcó.

En el terreno social, aprovechó el presidente para dar una pincelada más de su labor. “Se está aplicando el programa de bienestar más importante que se haya realizado en la historia de México en beneficio de nuestro pueblo. Están llegando las ayudas a los mexicanos y sobre todo a la gente más humilde, a la gente más pobre”.

Pendientes en seguridad

En el terreno de la seguridad es donde reconoció que no les ha ido bien, hasta ahora.

“Tenemos como pendiente resolver el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Ahí no podemos decir que se ha avanzado, ahí desgraciadamente prevalecen las mismas condiciones que heredamos de los gobiernos anteriores en cuanto a inseguridad y violencia”.

Sin embargo, ahí está ya, en un tiempo récord de 7 meses, echada a andar la Guardia Nacional. Una corporación de 70 mil elementos en el arranque, que cubrirá 150 regiones del país. La meta es alcanzar 150 mil efectivos para 266 regiones.

Parece claro que en este sector, el de los soldados y los marinos, el de las Fuerzas Armadas, es casi el único donde el gobierno de López Obrador no ha tenido obstáculos.

“Quiero reconocer la lealtad de marinos, de soldados y de los oficiales de estas dos instituciones que, repito, son dos pilares para el buen funcionamiento del Estado mexicano. Y me ayuda mucho el que no sólo actúen con lealtad, sino que internalicen mi manera de pensar y coincidan conscientemente los dos secretarios, el almirante Ojeda y el general Sandoval”, expresó.

En la lucha contra la corrupción, quizás es donde el gobierno lopezobradorista presenta los mayores avances: ya es delito grave. Y no hay evidencias de que el primer mandatario esté haciendo negocios al amparo del poder.

Es más, hasta prohibió que su familia se meta en ello, en un memorándum girado a todas las dependencias el 13 de junio pasado: “Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen”.

Sin embargo, la gente sigue esperando que haya ex funcionarios en la cárcel, para que exista congruencia entre el discurso de que con el régimen neoliberal se vivió la peor crisis de corrupción.

Hasta ahora, sólo se le inició proceso legal al ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Pero no ha pisado la cárcel. La gente también sigue pidiendo que el ex presidente Enrique Peña sea enjuiciado.

Grandes avances en lo social

En el rubro social es donde sin duda se observan los mejores resultados para el gobierno de López Obrador. Llevó a mas de 8 millones de adultos mayores de 68 años en el país (65 en caso de los indígenas), un apoyo de mil 275 pesos. También Jóvenes Construyendo el Futuro, donde más de 500 mil ya reciben 3 mil 600 pesos mensuales para trabajar y al mismo tiempo capacitarse.

Becas a estudiantes universitarios, de 2 mil 400 pesos mensuales; de preparatoria y educación básica, 800 pesos mensuales. También Sembrando vida, con jornales de 5 mil pesos mensuales, hasta ahora, entregados a 200 mil personas.

Lo social alcanza lo laboral: se dio el aumento al salario mínimo más grande de la historia reciente: 16%. Esto fue de la mano con la aprobación de una reforma laboral que obliga a los patrones a elevar salarios.

Y finalmente, el rescate energético del país: frenar la caída en la producción petrolera de Pemex, renovar las refinerías e iniciar la construcción de una nueva, para ganar la autosuficiencia de gasolinas.

Así, los primeros 7 meses de gobierno de AMLO, que parecen como un año.