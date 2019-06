Viuda del hombre que mató Pablo Lyle le manda fuerte mensaje

Mercedes Arce, viuda de Juan Ricardo Hernández, hombre que murió a causa de un golpe de Pablo Lyle, le mandó un fuerte mensaje al actor.

“Esto no es México, esto es los Estados Unidos, donde tú lo haces y la tienes que pagar. No le deseo nada malo, desgració dos familias, desgració la de nosotros y desgració la de él también. Pero en este mundo nadie se va sin cobrar. Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia, que pague por lo que hizo”, señaló.

“Nunca quise desconectarlo, jamás en la vida, por nada del mundo lo hubiera desconectado, pero me dijo la doctora ya se está hinchando, ya está declarado muerto. El área del que él estaba dañado, no se podía ni siquiera operar. No tenía opción”, subrayó.

“Nunca se me ha borrado la imagen de cuando le da el golpe y él cae. Eso es lo que más me ha dolido, el golpe que le dio y haberlo dejado abandonado como si fuera un perro. Él no era un perro, no era un desamparado como pensaban (…) Esa imagen de él no la quiero”, sentenció.