¿Un Tesla pick-up? una inventora fabrica su propia versión

Cuantos no hemos querido que tal marca creara por fin algo que nos gusta, o que devolviera un producto que descontinuaron, la impotencia y ansiedad se hacen presentes cuando vemos pasar el tiempo y estas cosas no pasan; sin embargo, hay gente que no se quedará con los brazos cruzados esperando, como el caso del día de hoy: La Youtuber e inventora sueca Simone Giertz, creó su propia ‘pick-up’ eléctrica Tesla, para no esperar la salida a la venta de la versión oficial de esta camioneta por parte de Tesla Motors.

La vlogera comenta al portal The Verge, que se cansó de esperar la versión oficial que viene anunciando desde hace tiempo el directo de Tesla motors, Elon Musk. Para esto modificó un Tesla modelo 3 recortando la parte trasera del mismo con ayuda de un mecanico y una ingeniera para que quedara en optimas condiciones.

Explica en su video de media hora, que todo el proceso tardó 2 semanas en concluir, y a manera de promoción, Simone hizo un spot publicitario de su nueva camioneta “Truck-la” una combinación entre Truck (camión en inglés) y Tesla.

