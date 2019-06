Revela sus secretos

La actriz y cantante Danna Paola, aceptó contarnos cosas que casi nadie sabe sobre ella. En exclusiva para GRUPO CANTON, se sinceró y revela.

El trabajo que la llevó al estrellato fue María Belén, una pequeña niña con coletas muy rizadas pero, ¿cuánto tiempo tardaban en hacerle esos bucles?: “No me lo van a creer pero eran completamente falsos. Mi mamá siempre me cuidaba el cabello desde muy niña, entonces eran dos postizos de cabello y me los ponían y me los quitaban. Se tardaban cinco minutos en ponérmelos”.

A pesar de que trabajó desde niña, nunca olvidó su faceta personal, aquí una anécdota de cuando tenía pocos años de vida: “A mi primo bebé consentido Carlitos lo peinaba de niña y lo maquillaba con singular alegría y le decía que se dejara porque le iba a regalar unos carritos, al igual con mi amiga Fer Koloffon y su hermanito, los asustábamos con casas de terror hasta que los hacíamos llorar”, concluyó.