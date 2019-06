La marihuana no le gusta

El actor y también director mexicano Gael García Bernal, presentó en conferencia de prensa su nueva producción titulada Chicuarotes, cinta que fue filmada en su totalidad en la localidad de San Gregorio Atlapulco, una población golpeada por el sismo del 19 de septiembre de 2017, y que cuenta en su reparto con Benny Emmanuel, Gabriel Carbajal y Leidi Gutiérrez. Durante la charla, salió a colación el tema del amparo que solicitó el actor para el uso recreativo de la marihuana, pero justo y firme, aseguró que realizó el amparo con el motivo de disminuir la violencia que su venta y prohibición genera, pues somos una sociedad que ya está consciente y madura para su uso.

“Es una de las formas para paliar esta emergencia y violencia que generan las drogas. Estamos de acuerdo en el que mucha de esta actividad política con respecto a las drogas (hablando de su prohibición), ha generado el sentido opuesto a mejorar la salud, pues la marihuana en si no ha matado a nadie, la prohibición de ella, sí”, afirmó el también director.

Con respecto a si consume o no esta hierba, el actor asegura que no le hace bien: “Yo como potencial consumidor, puedo hacerlo si no afecto a terceros y diré algo: ni me gusta y ni me pega bien (risas)”.

Sobre que por fin podrá presentar Chicuarotes en nuestro país, esto comentó: “Se siente a todo dar, me siento muy orgulloso de estar con estas personalidades que apoyaron la cinta y son colaboradores de este poema abierto. No paro de sentirme agradecido y contento del trabajo. Es un proceso larguísimo, más de 10 años de que llegó el guion a mis manos y lo que puedo resaltar es el hecho de que esta historia es una tragedia con tintes griegos pero adornada como si fuera un carnaval”, recalcó.

DATO

La cinta se presentó en el reciente Festival de Cannes con una proyección especial fuera de competencia

DATO

Chicuarotes se estrena el próximo 27 de junio en salas de nuestro país