Contrataque de Bella Thorne: publica sus fotos íntimas para evitar chantaje de hacker

La vida de un famoso no debe ser nada fácil, lidiar con su vida profesional y personal todo el tiempo, además de desgastante, es problemático. Los medios digitales vinieron a acercarnos de otras formas a nuestros artistas favoritos y, con toda su compleja vida, los famosos también deben lidiar con este medio, sobre todo si se trata de alguien que quiere meterse en su privacidad; Algo así le ha pasado a la actriz Bella Thorne cuando el sábado fue extorsionada por un “hacker” quien la amenazó con filtrar fotos íntimas de ella.

Fuck u and the power u think you have over me. I’m gonna write about this in my next book😡😡😡 pic.twitter.com/0Ep0iXgW51

