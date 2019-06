Que siempre sí son pareja

Like

Luego de tanto rumor, de especulaciones y chismes, los actores Michelle Renaud y Danilo Carrera, confirman que son novios al subir una foto en sus respectivas redes sociales y mandándose un mensaje de “Te amo”; a pesar de que, horas antes, los reporteros los cuestionaron sobre el tema y lo negaron rotundamente.

“Sí, estoy soltero, como que no están enterados de las noticias ustedes. Yo nunca he hablado de mis relaciones y cuando la tenga la manejaré públicamente, ahora estoy soltero y no voy hablar de nadie. Ahorita estoy soltero y estoy feliz, de vuelta a mi casa”, dijo Danilo.

A pesar de que lo negó, no dejó de mandarle flores a Michelle: “Michelle es la mejor compañera que he tenido en la pantalla y es la mejor que tendré jamás, siempre está contenta, divertida, le encanta trabajar, propone, hace equipo, buena mancuerna”, mencionó.

La que fue más grosera, dejando a los reporteros con sus palabras en la boca fue Michelle, quien se escapó sin contestar mucho: “Gracias, estoy soltera, me acabo de divorciar, adiós. No estoy decepcionada del amor, el amor mueve al mundo, pero gracias y adiós”, finalizó.