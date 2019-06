Lugar rico en celebridades

Donde se ubica la colonia Jardín Balbuena eran los terrenos de dos haciendas, la Magdalena y Santa Lucía, propiedad de la familia Braniff, deduzco que los terrenos estaban abandonados, o sea, de hacienda nada más tenían el nombre, eran potreros, pastizales, que el gobierno compró y también abandonó.

Esos terrenos los usó Alberto Braniff para volar su aeroplano, también lo hizo Emilio Carranza, sobrino de Venustiano Carranza, incluso el Presidente Madero fue el primer mandatario que voló en un avión ahí.

Estos terrenos sirvieron de campo de aviación de los militares, hasta que por el año de 1946 el Gobierno decidió fraccionarlos como tantos terrenos del oriente centro de la CDMX. Así surgió la Merced Balbuena que fue ocupada al principios por bodegueros de la Merced que construyeron sus casas estilo neocaliforniano, todavía en Congreso de una Unión se ven algunas casas.

Fue en los años 50’s que se levantaron casas de clase media, era una población de comerciantes de la Merced, deportistas exitosos, profesionistas que iniciaban la formación de sus familias.

Jardín Balbuena, que es hermana de la Unidad John F. Kennedy, fueron diseñadas por el arquitecto Mario Pani y su socio Agustín Landa. Es rica en dar futbolistas como Enrique Borja o Hugo Sánchez y en la actualidad Raúl Jiménez y no digamos de luchadores, nada más porque no traen sus máscaras no los reconocen, digo que tanto es tantito.