Trasladan cuerpo de Edith González al teatro ‘Jorge Negrete’

La carroza fúnebre salió cerca de las 11:00 horas del Panteón Francés para dirigirse a las instalaciones del teatro.

Ciudad de México.- Esta mañana fue trasladado el cuerpo sin vida de la actriz Edith González al teatro “Jorge Negrete” para brindarle el último adiós como era su voluntad.

Cerca de las 11:00 horas salió del Panteón Francés una carroza fúnebre con el cuerpo de la actriz que falleció la víspera tras su lucha contra el cáncer de ovario que padecía.

En el teatro sus familiares, amigos y admiradores realizan un homenaje de cuerpo presente.

#JustoAhora se está llevando a cabo el homenaje póstumo de Edith González, cuerpo presente en el teatro Jorge Negrete.

#JustoAhora se está llevando a cabo el homenaje póstumo de Edith González, cuerpo presente en el teatro Jorge Negrete.

Al lugar han llegado infinidad de fans , amigos y familiares, entre ellos su madre doña Ofelia, su hermano Víctor Manuel y su esposo lorenzo Lazo.

Edith González nunca se victimizó por sufrir cáncer de ovario, detectado en 2016 y del que salió avante, pero que volvió a principios de este año, situación que finalmente la llevó a la muerte a los 54 años de edad.

La actriz estuvo internada dos semanas en el Hospital Ángeles de Interlomas, dando batalla a la enfermedad, sin embargo, su organismo se deterioró al grado que se mantenía con vida gracias a un respirador del que fue desconectada la mañana de ayer, cuando se le diagnosticó muerte cerebral.

Desde 2016 cuando se supo que tenía cáncer, la actriz optó por vivir intensamente cada instante de su vida, de hecho, a sus seguidores en redes sociales, que suman más de millón y medio, siempre los instaba a vivir con amor y a ser felices.

Siempre guapa y sonriente tomaba la vida como venía y en ese camino siguió trabajando en teatro, cine y televisión, además de dar conferencias e incluso escribió un libro que quedó en etapa de revisión y del cual se sentía orgullosa porque dijo tener una pluma justa, parca y clara, sin adornos y al grano.

Tengo cáncer, sí, pero y qué sigue, hay que darle la vuelta… Abrazo mi enfermedad y la vivo desde el amor, no me cuestiono ¿por qué a mí?, sino ¿para qué?, y eso se lo aprendí a mi padre que murió de cáncer de próstata”, comentó a Excélsior en su momento.

La actriz siempre se mostró sonriente y guapa cuando estaba en tratamiento contra el cáncer.

Edith González no dejó de mantenerse activa, de hecho, participó en el reality show de TV Azteca, Este es mi estilo, dando muestras de tener gran sentido de la moda y la elegancia.

La actriz vivió en los foros de televisión, set de cines y en los entarimados del teatro a lo largo de 49 años de carrera artística.

Empezó casi a los seis años en los televiteatros, gracias a que Rafael Baledón la descubrió entre el público de Siempre en Domingo y desde entonces nunca paró.

Participó en telenovelas como El amor tiene cara de mujer, Los miserables (versión que en los 70 se hizo para televisión), sin embargo, se le recuerda como parte fundamental de Los ricos también lloran, en la que compartió créditos con Verónica Castro, Rogelio Guerra y Christian Bach.

Siguieron otras telenovelas como Soledad, en la que se hizo odiar, sin embargo, fue con el protagónico de Bianca Vidal que alcanzó la internacionalización, pues la telenovela llego a más de 100 países y, con ello, los clubes de fans en por lo menos 50 países, siendo los de Italia y Ucrania los más fieles. A sus seguidores la actriz los llamó Fanmilia o Las Gonzalitas.

Monte Calvario, En carne propia, Rosa Salvaje y Corazón salvaje —en la cual conquistó al teleauditorio como la dulce Mónica, haciendo pareja con Eduardo Palomo—, Mujer de madera, Salomé, Mundo de fieras, Las Bravo y Doña Bárbara fueron dramas caseros emblemáticos para la rubia.

Estuvo en La familia P. Luche. Eugenio Derbez le dedicó palabras de amor en redes sociales

En el cine también tuvo mucha actividad, a lo largo de su carrera realizó 19 cintas, destacando Salón México, Adiós Lagunilla adiós, El jugador y Deseo, su última cinta en 2013, en la que compartió set con Christian Bach.

Participó en 12 obras de teatro como Los árboles mueren de pie, Un día particular, Magnolias de acero, Buenas noches mamá y destacándose como la primera protagonista en Aventurera, en la que sorprendió como Elena Tejero, personaje principal de la trama.

La serie Mujeres asesinas, el programa Papá soltero y los unitarios Mujer casos de la vida real y La hora marcada contaron con la participación de la actriz.

Su vena cómica se puso de manifiesto al participar en La familia P. Luche, La hora pico, XHDERBEZ y Otro Rollo.

Realities como La academia, Bailando por la boda de mis sueños, Bailando por un sueño y el último, Este es mi sueño, la tuvieron como jurado.

A Edith González le sobrevive su madre, Ofelia Fuentes, su esposo, el empresario Lorenzo Lazo, con quien se casó en 2010, y su hija Constanza, de 14 años, que procreó con el político Santiago Creel.

ACOMPAÑAN A LA FAMILIA

Los restos mortales de Edith González fueron velados ayer en al Panteón Francés de la Ciudad de México.

Minutos después de las dos de la tarde, el cuerpo de la actriz arribó a las instalaciones, donde amigos, familiares, medios de comunicación y personajes de la política nacional, y curiosos, llegaron poco a poco.

En una camioneta, acompañada de su padre Santiago Creel, arribó Constanza Creel González, la hija de la actriz; en otro vehículo llegó Lorenzo Lazo, así como su amigo Mauricio Islas, acompañado por su esposa, Paloma Quezada.

Edith se fue feliz y con mucha paz y con mucho amor que dar, eso fue lo que nos dejó, sin un pendiente. Gracias por estar aquí. Queremos recordar a Edith como todos la conocemos, alegre, entregada, sonriente hasta el último momento”, comentó Islas, quien salió a atender a los representantes de los medios de comunicación.

Con el paso de las horas, personajes como Andrea Noli, el abogado Alejandro Carrillo Castro, Christiane Magnani, Rafael Herrerías, Lorena Velázquez, Miguel Alemán Magnani y el cineasta Hugo Stiglitz arribaron para dar el último adiós a la actriz.

Hizo su primera película conmigo, El rey de los gorilas, ella tenía 10 años y mi primera novela la hice con ella, Cielo rojo, siento mucho su pérdida, era una gran compañera. Le tengo mucho cariño, hicimos otra película en Puerto Rico, Ciclón en Cozumel, la adoro. Muy linda, hay que recordarla con mucho cariño, con mucho respeto, es una gran mujer y actriz”, comentó Stiglitz.

A las salas Aquitaine y Bearn, también llegaron las actrices Laura Zapata, Lilia Aragón, Yadhira Carrillo, Erika Buenfil, Vanessa Bauche, Isaura Espinoza, el productor Rubén Lara y el conductor Alfredo Palacios.

Me tomó por sorpresa porque me enteré por mensaje, estuve un rato tratando de entender y nos venimos para acá. Me quedo muy tranquila de que hasta el último momento que la vimos estuvo muy contenta, tranquila, muy dulce, arreglada, eso quiere decir que ella vivió siempre con esperanza, era vocera y peleaba por el cáncer de las demás. Me quedo muy feliz de que siempre tuvo una vida preciosa”, señaló Yadhira Carrillo.

También llegaron las actrices Alejandra Ávalos, Sofía Castro y Vanessa Claudio.

Al velorio el acceso estuvo restringido a aquellos conocidos por la familia, quienes pidieron respeto al momento por el que estaban pasando. A partir de las 11:00 horas de hoy, la Asociación Nacional de Actores le rendirá un homenaje a la actriz en las instalaciones del Teatro Jorge Negrete.