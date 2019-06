“El Midas” del rating

Andrés Tovar entró a la televisión hace 19 años y desde entonces, ha trabajado muy duro para llegar hasta donde está . Empezó siendo mensajero y asistente de producción, ahora es productor de Sale el sol, el matutino más visto en México.

El productor platica en exclusiva para GRUPO CANTÓN sobre si tiene nuevos proyectos en puerta:

“Ahorita con estas seis horas tuve que hacer un orden de prioridades, no descarto ningún proyecto, tengo algunos por ahí, soy productor independiente y eso me sirve”, dice el chiapaneco. Además, tiene claros sus planes de internacionalización: “Recientemente colaboré en un proyecto llamado Tell me a story, de la cadena CBS, yo aparezco como productor ejecutivo. Quiero volver a hacer series, espero se logre pronto”, comenta.