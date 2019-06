Gobierno de EU felicita a Marcelo Ebrard por su esfuerzo en negociaciones

Tras el acuerdo alcanzado entre el gobierno de Estados Unidos y México, el secretario de Estado, Mike Pompeo, felicitó al canciller Marcelo Ebrard por el esfuerzo realizado durante el proceso de negociaciones.

“Agradecemos a Marcelo Ebrard por sus duros esfuerzos para negociar obligaciones conjuntas que benefician a los Estados Unidos y México. Esperamos con interés trabajar junto a México para cumplir con estos compromisos de reducir el flujo de migración ilegal fuera de México para que nuestra frontera sur sea fuerte y segura, dijo en su cuenta de Twitter.

We thank FM @m_ebrard for his hard efforts to negotiate joint obligations that benefit the US & Mexico. We look forward to working alongside Mexico to fulfill these commitments to reduce the flow of illegal migration out of Mexico so that our southern border is strong & secure.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 8, 2019