Top 5: Hijos famosos de padres famosos

CAÍSTE EN LA RED

YOAB

Así es, no leyeron mal, como ven, hoy no será como nuestras citas habituales, hoy será diferente ¿Quién quiere hacer lo mismo una y otra vez para siempre? ¡Nadie! Por esa razón, a partir de hoy los invitó a que pasen y echen un vistazo en este su espacio. Sin más, entremos en materia.

Número 5:Coy Luther Perry III, mejor conocido como Luke Perry, fue un actor estadounidense que con su papel de Dylan McKay en la serie Beverly Hills 90210 saltó a la fama internacional y definió a toda una generación. Por desgracia, el galán de la pantalla chica, activo hasta estos días, falleció el pasado 4 de Marzo del presente año, a la edad de 52 años. Qué sorpresa nos llevamos al enterarnos que además de su legado en la televisión, dejó dos hijos, Sophie y Jack, siendo este último un luchador profesional. Así es, Jack Perry labora actualmente en la nueva empresa de lucha libre All Elite Wrestling bajo el nombre de Jungleboy.

Número 4: El veterano actor Martin Sheen, conocido por su extensa carrera y su destacada participación en la aclamada película, Apocalipsis ahora, es nada menos y nada más que el padre del también famoso actor Charlie Sheen, quién se destacó por su interpretación del tío Charlie Harper en la exitosa sitcom, Two and a half men, papel que al parecer estaba bastante basado en su vida real, mujeriego, bebedor, y una pésima influencia para cualquiera.

Número 3: No podríamos referimos a la escena del rock americano, sin mencionar al grupo Aerosmith, banda que desde 1970 está conquistando los escenarios con sus potentes canciones. Todos en la banda son músicos sumamente talentosos pero el más destacado es sin duda, el vocalista Steven Tyler, un hombre que hace temblar cualquier recinto con su poderosa voz, pero la que lo hace temblar a él, tiene que ser su hermosa hija Liv Tyler, actriz que nos ha conquistado por ser de las actrices más versátiles de Hollywood, El señor de los anillos, Armageddon, Hulk: El hombre increíble, ella es la prueba viviente de no tener que vivir bajo la sombra de un padre extremadamente famoso.

Número 2: El actor que está en boca de todos hoy en día, Will Smith. Este talentoso, músico, actor, rapero y productor estadounidense, ha brillado con luz propia desde el primer momento que apareció en la pantalla, pero no sé si podríamos decir lo mismo de su famoso hijo Jaden Smith, este joven de tan solo 20 años parecía ser la gran promesa del séptimo arte, sin haber cumplido los 8 años se ganó el corazón de todos con su aparición en En busca de la felicidad, junto a su padre y cuatro años después con su papel protagónico en la bien recibida Karate Kid. ¿Qué salió mal? No lo sabemos a ciencia cierta, pero sus actitudes y comentarios en redes sociales, podrían ser la causa de su desaparición del mundo del cine.

Número 1: Un servidor no podía creer cuando descubrió que el Homero Addams original, sí, el protagonista de Los Locos Addams, de 1977, John Astin, continua viviendo y gozando de perfecta salud a sus 89 años de edad. Pero más impresionante que lo anterior fue descubrir que su hijo es el único e inigualable Sean Astin, quizá el nombre no les suena tanto, pero este actor y productor ha estado presente en nuestras vidas desde muy pequeños, interpretando personajes entrañables del cine como Mikey Walsh en la película de culto, Los Goonies y el papel que definió su carrera por completo, Samwise Gamgee o simplemente Sam, en la aclamada trilogía de El señor de los anillos. Recientemente Sean está incursionando en el mundo de las series, con apariciones en The big bang theory y Stranger things, no podemos esperar para ver de qué manera este versátil actor nos sorprenderá.