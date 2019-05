Llegó para hacer historia

Ciudad de México.– Con coberturas atinadas, con rechaces aéreos puntuales, pero sobre todo manteniendo a raya a la que fue la mejor ofensiva del certamen, Hugo Ayala brilló en la zaga de Tigres para mantener el cero en los dos partidos de la Final, y de esta forma alzar su quinto trofeo en los últimos 10 años.

Ayala Castro surgió en las fuerzas básicas del Atlas, pero en 2010 arribó al conjunto de San Nicolás de los Garza para escribir una historia de éxitos, cinco en Liga, contando el reciente título del Clausura 2019 sobre el León.

Con este cetro, el defensor se convirtió junto con Jesús Dueñas, Jorge Torres Nilo e Israel Jiménez, como los jugadores con más campeonatos en la institución felina, algo que aún no dimensiona, como lo revela en charla con Grupo Cantón minutos después de proclamarse Campeón.

“No, la verdad no me pongo a pensar en eso, yo disfruto hacer este deporte; siempre he dicho que soy un bendecido de hacer lo que me gusta, de estar en esta institución y yo trataré siempre de aportar mi granito de arena, de dar lo mejor de mí siempre en beneficio de la institución, que al final de cuentas es la que se va a quedar ahí”, refiere el nacido en Zacapu, Michoacán, quien con medalla en mano, y con las porras de fondo de la parcialidad que hizo el viaje desde la Sultana del Norte para presenciar la Final, dedica este quinto logro casero.

“Muy contento, cada una de esas Copas ha sido especial, cada una tiene su plus y estoy muy emocionado de dar buenas cuentas a esta gran institución que siempre nos ha respaldado, a esta afición que no deja de alentar, que siempre están ahí sufriendo con nosotros, se lo merecen, así como las familias de cada uno de nosotros”.

DE ÉPOCA

Con estos cinco campeonatos en los más recientes 10 años, Hugo Ayala y Tigres se colocan junto a instituciones como Chivas, Cruz Azul y el América, como los más dominantes en un lapso similar, aunque el defensor rechaza la etiqueta de equipo de la década.

“Yo no soy quien para decirlo o decidirlo, gracias a Dios hemos conseguido cinco campeonatos en ese tiempo que son muy buenos para la institución, pero siempre vamos a querer más, ahora vamos a disfrutar y después pensar en el siguiente torneo con las mismas ganas y ambición de ganar”, comenta el futbolista de 32 años, quien de igual forma prefiere que sean otros los que coloquen a los de la UANL junto a los llamados equipos grandes, a pesar de que con su reciente título igualaron a Pumas en siete.

“Los responsables son un poquito más ustedes (los medios), nosotros nos enfocamos en trabajar, estar bien y buscar siempre estar en este tipo de situaciones, hemos ganado Finales, pero también hemos perdido algunas otras, de las cuales hemos aprendido, y sabemos que no siempre estaremos aquí, lo ideal es seguir alzando títulos”.

EFECTIVO

Respecto a las voces que reclaman que Tigres es un equipo demasiado defensivo, Hugo las respeta, pero valora más el tiempo de trabajo de la mano de Ricardo Ferretti.

“Cada quien va a tener su punto de vista, no te voy a decir que somos un equipo que siempre va al frente y que da mucho espectáculo, la verdad es que sabemos manejar los tiempos de los partidos y es lo que nos tiene ahí. Sabemos el esquema que se maneja, la mayoría hemos venido jugando juntos.

“Éste es un gran equipo, no nos conformamos con nada, siempre queremos más, por ahí de repente no siempre las cosas salen como uno desea, pero la importancia de esto es que este equipo sigue trabajando día a día, con la ambición y el deseo de seguir en los primeros planos y para muestra está eso”.