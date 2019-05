Terminan con polémica de Juan Gabriel

Guillermo Pous, el albacea de Juan Gabriel, ofreció una conferencia de prensa a lado de sus abogados para dejar en claro todo lo relacionado a las herencias de El divo de Juárez y desmintió las afirmaciones de Joaquín Muñoz, en relación a que el cantante sigue con vida. Pous recalcó que demandará a Muñoz, por afectar a la imagen de quien fuera su amigo.

“Juan Gabriel sigue vivo, quien murió fue Alberto Aguilera… Ese asunto es psiquiátrico, no se le tiene que pedir lo que por cordura debe de saber, es una cuestión de salud mental y cumplir ese capricho es absurdo”, relató Pous.

Otro de los temas que destacaron en esta conferencia fue todo lo relacionado a los hijos no reconocidos del cantante: “Joao Aguilera no acreditó su documentación, no fue considerado en el procedimiento en México. La prueba de ADN no se realizará, nuestro trabajo no es cumplir los caprichos de quien solicita cualquier cosa”, revelaron.

Así mismo, dijo que está a punto de ser desechado el procedimiento de Alberto Aguilera Jr. en relación a una supuesta falsificación de documentos para otorgar el testamento.