No irá a más homenajes

Tras ser cuestionada sobre una posible participación en los homenajes por el natalicio del cantautor a celebrarse en Juliantla, Maribel Guardia dejó en claro una vez más que ella no forma parte de esas celebraciones.

“Yo nunca voy a eso, porque, como llega prensa y todo eso, la verdad es que cuando hemos ido, hemos ido solos y así es como lo disfrutamos, Julián, el bebé y así… Uno lo lleva en el corazón y eso es un homenaje que hay que hacerle siempre”, compartió Guardia en entrevista con Gustavo Adolfo Infante en De primera mano.

En ese sentido, Maribel aclaró que no asistirá a la inauguración del Museo de Joan Sebastian ni a la colocación de un busto del fallecido artista en su tierra natal. “Le toca ir a la esposa. No me gusta usurpar un lugar que no me corresponde… a Joan lo voy a querer toda mi vida como el gran amigo que fue al final, un gran amor en su momento, el padre de mi hijo”, dijo.