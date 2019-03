Un embrión no es una persona, es un conjunto de células: investigador de la UNAM

Antonio Lazcano Araujo, profesor e investigador emérito de la Facultad de Ciencias de la UNAM, afirmó que un embrión no es una persona, sólo es un conjunto de células.

“Una cosa es estar vivo y otra es ser una persona: un embrión no es una persona, es un conjunto de células”, mencionó el académico.

Explicó que la vida es un concepto empírico que tiene una caracterización de acuerdo con el contexto histórico, y agregó, que quien dice que la vida comienza en el momento de la fertilización está equivocado, pues la vida comienza desde antes, “ya que un óvulo y un espermatozoide están tan vivos como un cigoto”.

“Antes no se puede decir que se trate de una persona o individuo en potencia, sino de una masa de células vivas que no son una persona, no tienen derechos sociales”, sentenció.