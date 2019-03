Por: Alejandra Durán

Nosotros lo que conocemos de México es el tequila y el sol. Es el país del sol. Quería mostrar un país oscuro, y encontré el título de “Soles negros”

Julien Elie

A propósito de… la inseguridad que vive México, el Documental Soles Negros dirigido por Julien Elie, en 154 minutos muestra una radiografía cinematográfica a México y deja ver precisamente el lado obscuro de aquel sol que llamamos México.

En el marco de la Novena Edición (28 de Febrero-10 de Marzo) del Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM), se presentó Soles Negros documental que obliga al espectador a realizar un recorrido por los estados en donde se tiene un mayor número de registros de desaparecidos, como mujeres, niñas, periodistas, migrantes, estudiantes, líderes campesinos, activistas, solo por mencionar algunos casos en los que son desaparecidos para luego encontrarlos sin vida o para nunca saber de ellos.

El documental se compone de testimonios de activistas, familiares, investigadores, abogados, periodistas que han trabajado para que en México haya más información sobre las personas desaparecidas, las fosas clandestinas, y el vínculo que hay entre la violencia y la corrupción en nuestro país. Son estos los rostros y voces que cuentan la historia de lugares muy diversos desde Ciudad Juárez, pasando por Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, son estos hechos los que nos dicen que en el país al menos hasta el 2018 según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) hay 36, 265 sin localizar.

Soles Negros narra en blanco y negro para aligerar el dolor que representa ver el gran Cementerio en el que se está convirtiendo México, para hacer notar que los desaparecidos y desparecidas en México no son cosa de calaveritas literarias, u ofrendas para que vengan a visitarnos, que podemos disfrutar con colores y algarabías; las y los desaparecidos en nuestro País, son una consecuencia de la corrupción, impunidad y alianza entre autoridades y delincuencia organizada.

A propósito de la inseguridad nacional, Soles Negros propone un cambio, propone un cambio porque el espectador no es el mismo/a antes que después de ver el documental, porque al finalizar la función no queda más que un suspiro, pero además porque hace saber al que mira que el mayor problema del temas de las personas desaparecidas es el querer ocultarlo y de esta manera Soles Negros invita a no ignorar el tema y a asumir el problema como un problema que nos compete a todos y todas.

Soles Negros también forma parte de la cartelera de Ambulante 2019, y la gira por la Ciudad de México será del 30 de abril al 16 de mayo.