“Cigüeñas”: Aperturando el diálogo

Por Harry Plus

Jenny RVC es la encargada de interpretar una historia que toca un tema de vital importancia en nuestro país, el aborto.

México.- Jenny es una joven estudiante de teatro en Guadalajara que tomó la oportunidad de integrarse al mundo del séptimo arte con un largometraje que trata un tema trascendental y de inmediata atención en nuestro país, el aborto. La cinta “Cigüeñas”, del director Heriberto Acosta, se proyectó durante el marco del Festival internacional de cine en Guadalajara, y en exclusiva para GRUPO CANTÓN, platicamos con ella sobre la construcción de su personaje, Claudia.

“Algo que agradezco mucho es cuando un director entiende que llevar el proceso a una parte vivencial, es sumamente importante. En este caso me tocó ir a la maquila de la cinta, donde trabaja mi personaje, y estaba con todas las mujeres que son madres solteras, que son la cabeza de su familia, y empezar a involucrarte en eso es muy impactante. Hay muchas cifras de eso, pero solo lo vemos como números, y cuando te toca verlo y vivirlo, es impactante, sabía que tenía que hacer algo digno para representarlas”, platicó Jenny.

Sobre Claudia y su evolución a lo largo de la película, junto con la gran interrogante que deja la historia en su final, sobre si su personaje decide abortar o no, Jenny comentó: “Es un personaje que empieza a dejar de creer en toda la fantasía, esa inocencia con la que llega uno al mundo y se le va escapando. Yo digo que sí lo tuvo, porque es muy diferente cuando alguien tiene el apoyo. Ahí ve Claudia que se borra la ilusión de que no estaba sola, le cambia el chip con el personaje de mi compañero Jesuso”, externó.

Además, Jenny espera que la cinta genere la apertura para el diálogo, que la gente salga de la sala con una idea y con una pensamiento distinto, y además nos relata su emoción de que se apueste al talento joven en nuestro país: “Lo que queremos y Heriberto lo dice, es que la cinta haga la apertura para el dialogo, pero de forma pacifica, con ideas. Se me hace muy increíble que me hubieran dado la oportunidad de hacer algo con valor, muy bonito y que trasciende. Sueñas con que ojalá sea visto en todos lados el proyecto, porque si no que sentido tiene que se oculte a la sociedad. El cine tiene que romper fronteras, tenemos que dejar las barreras de lado”, concluyó.