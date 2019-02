La noche del martes el Hotel Marquís de la CDMX se engalanó con un evento fuera de serie. Y es que el diseñador Mitzy realizó un bello homenaje a su famoso amigo Alfredo Palacios, en donde un despliegue de luminarias mostraron la nueva colección Ivette by Mitzy 2020, la cual está enfocada en el color fuccia. El gran evento contó con una deliciosa cena, una enorme alfombra roja, con la apertura de la banda Pequeños Legendarios y un sin número de guapas que desfilaron en una gran pasarela, como Maribel Guardia, Dulce, Ninel Conde, Lis Vega, Lorena Herrera, Aleida Núñez, entre otras. En exclusiva para Grupo Cantón, el anfitrión y el festejado compartieron la experiencia de ser grandes amigos.

“Este homenaje es muy especial porque es para Alfredo, alguien que tuvo que ver mucho en mi carrera. Él me apoyó en mis inicios, trabajamos juntos muchos años al lado de Verónica Castro, por eso le estoy haciendo este homenaje en vida”, dijo Mitzy.

Por su parte, Alfredo Palacios agradeció a su amigo: “Estoy muy bien, estoy muy agradecido con Mitzy que me haya hecho un homenaje porque creo que me lo merezco. Tengo muchos años de trayectoria. He sido muy amigo de Mitzy desde que le gustaba la parranda, yo estaba con él, pero yo en la discoteca tiraba las copas en la alfombra, como las ficheras. De trabajo toqué todos los excesos, en cuestión de vinos, de drogas y esas madres nada, ni fumo”, confesó Alfredo.

El estilista aprovechó para aclarar: “Yo no estoy peleado con Verónica Castro, simplemente hubo un mal entendido y decidí retirarme”, dijo.